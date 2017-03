ஜெயலலிதா சமாதியில் தியானம் செய்ய தீபாவிற்கு அருகதையில்லை - வைகைச்செல்வன்

ஜெயலலிதா சமாதியில் தியானம் செய்வதற்கு தீபாவிற்கு தகுதியில்லை என்று அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் வைகைச் செல்வன் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK PRO Vaigaiselvan has said that Deep is not qualified to visit Jayalalitha's samathi and meditate there.