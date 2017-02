ஓ.பி.எஸ்சை புறக்கணித்து தீபா திடீர் பல்டி..கட்சி அலுவலகத்தையும் திறந்தார்

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா தனது வீட்டில் புதிய கட்சி அலுவலகத்தை இன்று திறந்து வைத்தார். பன்னீர் செல்வத்தின் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள போவதில்லை என்றும் தீபா திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

