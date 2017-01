அதிமுக தொண்டர்களின் ஆதரவுடன் புதிய அரசியல் கட்சி தொடக்கம்? தீபா இன்று அறிவிப்பு

அதிமுக தொண்டர்களின் ஆதரவுடன் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்குவதற்கான அறிவிப்பை தீபா இன்று வெளியிட உள்ளார். அவருக்கு அதிமுக மூத்த தலைவர்களும் ஆதரிக்க கூடும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

TamilNadu Former Chief Minister Jayalalithaa's niece J Deepa today officialy to announce her own political party with the ADMK cadres support.