தமிழகம் முழுவதும் ஆதரவு திரட்ட கிளம்புகிறார் தீபா- பிப்ரவரி 5 முதல் 6 நாட்கள் சூறாவளி பயணம்

அரசியலில் களமிறங்க திட்டமிட்டுள்ள ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா முதற்கட்டமாக வரும் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் செய்யப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Late CM Jayalalitha's niece Deepa is all set to launch her new political movement and she is getting ready to tour the state from Feb 5 for 6 days.