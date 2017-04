ஒரே வீட்டில் இருக்கும் தீபா மாதவன்... அடிக்கடி முட்டிக்கொள்ளும் ஆதரவாளர்கள்

தீபாவும் மாதவனும் பிரிந்து பிரிந்து சேர்ந்து வாழ்ந்தாலும் அவரது ஆதரவாளர்களிடையே அடிக்கடி மோதல் ஏற்படுகிறது. இன்று கைகலப்பில் முடிந்தது.

English summary

J Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar's marital problems is making news again. MGR Amma Deepa Peravai loyalist and Madavan suporters clash at T.Nagar on Ambetkar birthday function.