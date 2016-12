எம்.ஜி.ஆர். நினைவிடத்தில் ஜெ. அண்ணன் மகள் தீபா மரியாதை

ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள் தீபா எம்.ஜி.ஆர். நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார்.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 21:13 [IST]

English summary

Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar paid Floral Tributes to MGR on his 29th Memorial Day