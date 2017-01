குவிந்த ஆதரவாளர்கள்.. எம்.ஜி.ஆர். நினைவிடத்தில் தீபா அஞ்சலி.. இன்று முக்கிய அறிவிப்புக்கு வாய்ப்பு

மெரினாவிலுள்ள எம்.ஜி.ஆர் நினைவிடத்தில் தீபா இன்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அப்போது ஆயிரக்கணக்கான தீபா ஆதரவாளர்களான ஆண்களும், பெண்களும் அங்கு குவிந்தனர். இதனால் பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 9:48 [IST]

English summary

Deepa pays tribute to MGR at his memorial in Merina beach area, she may make announcement over her political career.