மாதவனின் தனிக்கட்சி அறிவிப்பு எதிரொலி.. தீபா பேரவை நாளை கூண்டோடு கலைப்பு?

தீபாவின் கணவர் மாதவன் தனிக்கட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளதை அடுத்து தீபா பேரவை கலைக்கப்படுகிறது. பல நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ் அணியில் இணைய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 17:50 [IST]

English summary

Deepa peravai functionaries are dissolving the forum and planning to join Team OPS.