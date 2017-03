தீபா பேரவையெல்லாம் ஆடிக்காத்தோடு போய்விடும்.. ஓபிஎஸ் ஒருவருக்கே ஆதரவு.. நிர்வாகிகள்

திண்டுக்கல் அருகே தீபா பேரவையை கூண்டோடு கலைத்துள்ள நிர்வாகிகள் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 24, 2017, 17:48 [IST]

English summary

Deepa peravai dissolved in Chinnalapatti Dindigul district. They are supporting OPS team.