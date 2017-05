தீபா நடத்துவதெல்லாம் ஒரு கட்சியா…. தேர்தல் வந்தால் எல்லாம் காலி… மனைவியுடன் இணைய மாதவன் புதுதிட்டம்

தீபா நடத்துவதெல்லாம் ஒரு கட்சியா என்று தீபாவின் கணவரும் எம்.ஜெ.தி.மு.க.வின் நிறுவனருமான மாதவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

‘Deepa Peravai is not a party, said MJDMK founder Madhavan in Chennai press club.