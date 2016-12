சேலம் அதிமுக செம வேகம்.. சசிக்கு எதிராக ஜெ. தீபா பேரவை தொடங்கினர்!

சேலத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகள் சிலர் இணைந்து ஜெ.தீபா பேரவையை தொடங்கியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK workers launched J.Deepa Peravai against Sasikala at 44 ward in Salem.