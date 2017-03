சுத்தமான குடிநீர்.. மீனவர்களுக்கு படகு.. பெண்களுக்கு தையல் மிஷின்.. இது தீபா தேர்தல் அறிக்கை !

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலுக்கான எம்.ஜி.ஆர் அம்மா தீபா பேரவை தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

MGR Amma Deepa Peravai released manifesto for the RK Nagar by election today