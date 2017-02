பொருளாளராக இருந்த தீபா செயலாளர் ஆனதன் பரபர பின்னணி

எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவையின் பொருளாளராக இருந்த தீபா தானே செயலாளராகவும் இருக்கப்போவதகா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Deepa says that she will be the secretary of the MGR, mother, Deepa Council. After complaints arrived the secretary Raja, deepa has announced that she will be secretary of the council.