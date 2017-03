ரூ. 70 லட்சம் கடன்.. ரூ. 1.23 கோடிக்கு சொத்து.. இதுதாங்க தீபா!

ஆர்கே நகர் தொகுதி வேட்பாளரளாக மனுதாக்கல் செய்துள்ள தீபா தன் சொத்து மதிப்பு ரூ.1,23,46,604 என்றும், 70 லட்சத்து 65ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கடன் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

MGR Amma Deepa peravai leader J Deepa has listed her assets in an affidavit to the Election Commission. The affidavit filed along with her nomination for the April 12 bypoll to the R K Nagar constituency.