தீபா எம்எல்ஏ ஆய்ருவாராம்.. அப்படியே முதல்வரும் ஆய்டுவாராம்.. இது "மேடி" நம்பிக்கை!

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தீபாவுக்கு ஆதரவாக அவரது கணவர் மாதவன் இன்று முதல் பிரச்சாரம் செய்யவுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

RK Nagar bypoll will be held on April 12. Deepa's husband Madhavan today starts supporting campaign for Deepa.