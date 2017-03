தீபா பேரவையை விட்டு விலகினார் "மேடி"... நிர்வாகிகள் நியமன சர்ச்சை எதிரொலி!

நிர்வாகிகள் நியமனத்தில் மனைவியுடன் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பால் தீபாவின் கணவர் மாதவன், தனக்கும் எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவைக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Deepa's husband Madhavan has left from MGR Amma Deepa peravai after some rifts.