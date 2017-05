அரசியல் சிஸ்டம் பற்றி பேசுவதற்கு ரஜினிக்கு தகுதி உண்டா? தீபா ஆவேசம்

அரசியல் சிஸ்டம் சரியில்லை என்று ரஜினி பேசுவதற்கு முதலில் தகுதி உண்டா? ஏனெனில் ரஜினிகாந்த் முழுக்க முழுக்க திரைப்படத்துறை சிஸ்டத்தில் இருப்பவர் என்று எம்.ஜி.ஆர். அம்மா தீபா பேரவை பொதுச் செயலாளர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

MGR Amma Deepa Peravai head deepa Condemns about Rajinikanth's political entry

Other articles published on May 23, 2017