டிராமா போடுறாங்க.. சசியும் ஓபிஎஸும் ஊழல் மட்டைகள்.. 3 நாட்களுக்குப் பிறகு வாய் திறந்த தீபா!

ஓபிஎஸ் நாடகம் நடத்துகிறார் என ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளும், எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவையின் பொதுச்செயலாளருமான தீபா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 18:12 [IST]

English summary

Deepa says that OPS Playing a drama which is written already. OPS and Sasikala are the same curruptionist She said. And Deepa said they are the reasons for double leaf symbol freezed.