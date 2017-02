ஜெ. பிறந்த நாளில் பேரவை தொடங்குகிறார் தீபா.. கொடியும் நாளை அறிமுகம்

ஜெயலலிதா பிறந்த நாளான நாளை அவரது அண்ணன் மகள் தீபா, பேரவை ஒன்றை தொடங்க உள்ளார். அதன் பெயர் மற்றும் கொடியை நாளை மாலை அறிமுகம் செய்வதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Jayalalithaa’s niece Deepa starts Peravai, name and flag will be announced tomorrow.