மிரட்டல், நெருக்கடியை மீறி தீபா ஆதரவாளர்கள் ஆலோசனை- 5 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

தீபா பேரவையை மாவட்டம் தோறும் பலப்படுத்தப் போவதாக தீபாவின் ஆதரவாளர்கள் நடத்திய ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனர்.

English summary

Deepa supporters had consulation meeting and passed 5 resolution in Chennai today after they were denied Kalayana Mantapam.