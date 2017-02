சசிகலா கொடும்பாவியை எரித்த தீபா ஆதரவாளர்கள்.. விருத்தாசலத்தில் பரபரப்பு

விருத்தாச்சலத்தில் சசிகலாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கொடும்பாவி எரிக்கப்பட்டது.

English summary

Former chief minister jayalalithaa's niece deepa supporters today burnt the effigies of sasikala in viruthachalam