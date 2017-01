அதிமுக உறுப்பினர் அட்டையை ஒப்படைத்த தீபா ஆதரவாளர்கள்! மன்னார்குடி கோஷ்டி மீது பாய்ச்சல்!!

தீபாவின் ஆதரவாளர்கள் இன்று அதிமுக உறுப்பினர் அட்டையை திரும்ப ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்கள் திவாகரன், நடராஜன் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

English summary

We have to return our primary membership card today. AIADMK cadres have not accepted Sasikala leadership.