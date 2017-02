சசி முதல்வராக எதிர்ப்பு.. கவர்னர் மாளிகை முற்றுகை.. தீபா ஆதரவாளர்கள் 20 பேர் கைது

சசிகலா முதல்வராக எதிர்ப்பு தெரிவித்து கவர்னர் மாளிகையை தீபா ஆதரவாளர்கள் முற்றுகையிட்டனர். 20 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

Jayalalithaa’s niece Deepa’s supporters staged a protest against Sasikala at residence of governor at Guindy today.