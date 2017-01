புதுக் கட்சி தொடங்கிய தீபா ஆதரவாளர்கள்.. கொடி, சின்னம் அறிமுகம்! சசிகலா தரப்புக்கு ஷாக்

ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள், தீபா ஆதரவாளர்கள், புதிய கட்சியை, ஈரோட்டில் நேற்று துவங்கியுள்ளனர். சின்னமும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 9:11 [IST]

English summary

Deepa supporters start new party and introduce symbol for the party in Erode.