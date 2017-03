எள்ளுன்னா எண்ணெய்யா இருக்குறாங்களே தீபா தொண்டர்கள்... ஆர்.கே நகரில் தீவிர பிரசாரம்!

தேர்தல் ஆணையம், ஆர்கே நகரில் இடைதேர்தல் தேதியை நேற்று அறிவித்தது. அடுத்த நாளே தீபாவின் ஆதரவாளர்கள் ஆர்கே நகரில் பிரசாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Jayalalitha's niece J.Deepa is contesting in RK nagar by - election. Immediately after election commission announcement Deepa supporters started canvassing voters in Rk nagar.