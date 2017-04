ஆர்.கே.நகரில் எப்போது தேர்தல் நடந்தாலும் நான்தான் வெற்றி பெறுவேன் - தீபா நம்பிக்கை

ஆர்.கே.நகரில் ஜனநாயகப்படி தேர்தல் நடந்தால் அதிக ஓட்டுக்கள் வித்தியாசத்தில் நான் வெற்றி பெறுவேன் என்று தீபா கூறியுள்ளார்.

English summary

MGR Amma Deepa Peravai Deepa has said, Always win in RK Nagar bypoll