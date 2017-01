தீபா அரசியலுக்கு வருவது உறுதி.. நாளை புதிய அறிவிப்பு வெளியாகிறது?

புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்குவது குறித்து ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா நாளை அறிவிக்க இருக்கிறார்.

English summary

TamilNadu Former Chief Minister Jayalalithaa's niece J Deepa tomorrow officialy to announce her own political party with the ADMK cadres support.