முதல்வர் ஓபிஎஸ் வீட்டிற்கு சென்ற தீபா - குடும்பத்தினர் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வீட்டிற்கு ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா சென்றுள்ளார். அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு அளித்தனர்.

English summary

Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar joins O Panneerselvam camp, says her political journey begins today. She Visited OPS house.