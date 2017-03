ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: சேவல் சின்னத்தை பெற்றே தீருவேன்...சவால்விடும் தீபா

ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் தாம் சேவல் சின்னத்தை எப்படியும் பெற்றே தீருவேன் என சவால்விட்டிருக்கிறாராம் தீபா.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Jayalalithaa's niece Deepa wanted with 'cock' symbol in RK Nagar By Election.