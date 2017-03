படகு சின்னம் கிடைத்ததே ஆர்.கே. நகரில் தீபா ஜெயிக்கத்தான்... அடடே மாதவன்

ஆர்.கே.நகரில் படகுச்சின்னத்தில் போட்டியிடும் தீபா எளிதில் வெற்றி பெறுவார் என்று அவரது கணவர் மாதவன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Deepa contest in RK Nagar boat symbol, she will win in byelection said Deepa husband Madhavan.