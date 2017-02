ஓபிஎஸ்-க்கு ஜெ. அண்ணன் மகன் தீபக் திடீர் ஆதரவு! டிடிவி தினகரனுக்கு எதிராக போர்க்கொடி!

ஜெயலலிதா அண்ணன் மகன் தீபன் திடீரென முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். டிடிவி தினகரன், வெங்கடேஷுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளார்.

Jayalalithaa's nephew Deepak Jayakumar who was back in Sasikala Camp now revolted against TTV Dinakaran and support to Ex Chief Minister O Panneerselvam.