சசிகலா கேம்ப் அடித்திருக்கும் கூவத்தூருக்கு ஜெ. அண்ணன் மகன் தீபக் வருகை!

கூவத்தூரில் ரிசார்ட்டில் தங்கி உள்ள சசிகலாவை சந்திக்க ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 9:18 [IST]

English summary

Jayalalithaa's brother son Deepak has visited Kuvathur Resort. Sasikala broke down once again during her meeting with the AIADMK MLAs at the Golden Bay Resort on Monday, a day before Supreme Court will decide on her disproportionate assets case.