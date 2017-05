ஓட்டை உடைசல் பஸ்களை ஓட்டும் அனுபவமில்லாத ஓட்டுநர்கள்... தொமுச குற்றச்சாட்டு

பழுதடைந்த பஸ்களை அனுபவமில்லாத ஓட்டுநர்களை கொண்டு மாநில அரசு இயக்கி வருவதாக தொமுச குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

English summary

Transport workers are indulging in strike for 3rd day. Labour Progressive Federation's general secretary Shanmugam says that defective buses are being operated by unexperienced drivers.