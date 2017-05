தமிழக மக்கள் திருந்த பல நூறாண்டுகள் ஆகும்.. தெய்வமகள் காயத்ரிக்கு ரசிகர் மன்றமாம்!

தெய்வமகள் சீரியல் வில்லி காயத்ரிக்கு இப்போது ரசிகர் மன்றம் ஆரம்பித்து பிளெக்ஸ் பேனரெல்லாம் வைத்து வருகின்றனர்.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 11:46 [IST]

Deivamagal Gayathri fans paste poster and flex banners in Village functions.

