ரூ. 10 கோடி ஹவாலா பணப் பரிமாற்றத்தில் தினகரனுக்கு தொடர்பா.. திடீர் திருப்பம்!

டெல்லியிலிருந்து சென்னை வந்துள்ள போலீஸ் குழு, தினகரனிடம் ரூ. 10 கோடி ஹவாலா பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக விசாரிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

English summary

A team of the Delhi crime branch has reached Chennai to probe a hawala transaction of Rs 10 crore. The team will collect evidence and gather documents after it was found that a hawala transaction of Rs 10 crore was made.