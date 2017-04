தினகரனின் கூட்டாளிகளை பிடிக்க சென்னை வருகிறது டெல்லி போலீஸ்

தினகரனின் கூட்டாளிகளை பிடிப்பதற்காக சென்னைக்கு டெல்லி போலீஸார் வரவிருக்கின்றனர்.

English summary

A team of the Delhi police will visit Chennai to further investigations in the T T V Dinakaran Election Commission bribery case. The team is armed with evidence gathered following the interrogation of Dinakaran and his two aides.