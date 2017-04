போயஸ் கார்டன் பங்களாவுக்குள் நுழைகிறது டெல்லி போலீஸ்! தினகரன் அறையில் சோதனை?

ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தில் தினகரனுக்கென்று உள்ளதனி அறையில் ஏதேனும் முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்குகிறதா என்று டெல்லி போலீஸார் சோதனை நடத்த உள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Delhi police are now investigating in TTV Dinakaran's house, after that they planned to go to Poes Garden where he has separate room.