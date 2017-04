விசாரணை நடத்த மாலை சென்னை வருகிறது டெல்லி போலீஸ்... உச்சகட்ட டென்ஷனில் டிடிவி தினகரன்!

இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்தது தொடர்பான புகாரில் டிடிவி தினகரனை விசாரிக்க டெல்லி போலீசார் இன்று மாலை சென்னை வருகின்றனர்.

English summary

Delhi police coming to chennai today evening to inquiry TTV Dinakaran on the bribe case. Delhi police leaving from delhi by 5.15. They taking Sugesh chandra sekar also with them.