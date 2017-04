விடாது கருப்பு... டிடிவி தினகரனின் தோழி லைனாவிடம் டெல்லி போலீஸ் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை!

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்தது தொடர்பாக டிடிவி தினகரனின் தோழி லைனாவிடமும் சென்னையில் டெல்லி போலீஸ் விசாரணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

A Team of Delhi Police today grilled TTV Dinakaran's girl Friend in Chennai over the Bribery case.