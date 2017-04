தினகரன் வீட்டில் அங்குலம் அங்குலமாக தேடுதல் வேட்டை நடத்திய டெல்லி போலீஸ்...- வீடியோ

தினகரனை சென்னைக்கு அழைத்து வந்த டெல்ல்லி குற்றப்பிரிவு போலீஸ், அவரது வீட்டில் அங்குலம் அங்குலமாக சோதனை நடத்தியது. இதனால் அவரது சகாக்கள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.

English summary

TTV Dinakaran brought to chennai and Delhi police had a lengthy inquiry with him in in front of her wife Anuradha. And Delhi police searched each and every inch in Dinakaran's house.