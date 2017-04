தினகரன், சுகேஷ்.. நேருக்கு நேர் உட்கார வைத்து கிடுக்கிப் பிடி விசாரணைக்கு தயாராகும் டெல்லி போலீஸ்!

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்தது தொடர்பாக எழுந்த புகாரை அடுத்து கைது செய்யப்பட்ட சுகேஷையும், டிடிவி தினகரனையும் விசாரணை நடத்த டெல்லி போலீஸார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Delhi police has planned to go up with TTV Dinakaran after submitting summon and probe together with Sukesh Chandra.