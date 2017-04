இரட்டை இலை மீட்புக்கு லஞ்சம் - டிடிவி தினகரன், மல்லியுடன் டெல்லி திரும்புகிறது போலீஸ்

இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம் வழங்கிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட டிடிவி தினகரன், அவரது நண்பர் மல்லி ஆகியோருடன் சென்னையில் 3 நாள்கள் முகாமிட்ட டெல்லி போலீஸார் இன்று மாலை டெல்லி திரும்புகின்றனர்.

English summary

Delhi police has inquired in Chennai most of the places. Meanwhile 2 hawala agents were arrested yesterday in Delhi Airpport. So the Delhi police may return back to Delhi with TTV Dinakaran and Mallijarjun.