தமிழ்நாடு போலீஸுக்கு கல்தா கொடுத்த டெல்லி போலீஸ்... திக் திக் ஏர்போர்ட் நிமிடங்கள்...

டெல்லி போலீசிடம் இருந்து முன்கூட்டியே தகவல்களைப் பெற விமான நிலையத்தில் காத்திருந்த தமிழக போலீசாரை டெல்லி அதிகாரிகள் திட்டமிட்டே புறக்கணித்தனர்.

English summary

Delhi police refused to reveal the secreracy of chennai visit: local media and tn police had a surprised night