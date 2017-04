தினகரனுக்கு எதிராக "லுக்அவுட்" நோட்டீஸ்.. டெல்லி போலீஸ் பிறப்பித்தது

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த புகாரின்பேரில் டிடிவி தினகரன் வெளிநாட்டுக்கு தப்பி செல்லாமல் இருக்க டெல்லி போலீஸார் "லுக்அவுட்" நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.

English summary

To prevent TTV Dinakaran to go to abroad, police has announced that he is a wanted person.