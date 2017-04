சென்னையில் சுகேஷ்... இப்ப புரியுதா டெல்லி போலீஸ் ரகசியம்.. இது தான் கண்ணுல விரலை விட்டு ஆட்டுறது!

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட இடைத்தரகர் சுகேஷ் சந்தர் சென்னை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளார் என்கிறது டெல்லி போலீஸ்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Middlemen sukesh is in chennai only - Police said in Delhi HC.