கூட்டாளிகள், ஹவாலா கும்பலை பிடிக்க டிடிவி தினகரனுடன் சென்னை புறப்பட்டது டெல்லி போலீஸ்!

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரனுடன் டெல்லி போலீஸார் கூடுதல் விசாரணைக்காக சென்னைக்கு புறப்பட்டனர்.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 9:49 [IST]

English summary

Delhi police took TTV Dinakaran and Malligarjun to Chennai to inquire more.