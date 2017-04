இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம்... தினகரனுக்கு உதவிய மேலும் மூவருக்கு சம்மன்

இரட்டை இலை சின்னம் பெற தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் தர முயன்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்னையில் மேலும் 3 பேருக்கு டெல்லி போலீசார் சம்மன் அளித்துள்ளனர்.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 15:00 [IST]

English summary

Delhi Police summons 3 persons including lawyer Gopi at Tiruverkadu in EC ADMK Two leaves symbol bribery case