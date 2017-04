ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் ரத்து - இன்னொரு லட்டு திங்க ஆசையா?

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் ரத்து என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளதற்கு சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவுகள் அதிகரித்துள்ளன.

RK Nagar, not only cancel the election, cancel the existing govt and bring president rule and freeze all assets of jayalalithaa..

RK Nagar election cancelled memes creaters trend in Twitter. RK Nagar, not only cancel the election, cancel the existing govt and bring president rule and freeze all assets of Jayalalithaa.