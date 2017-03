தாமிரபரணி ஆற்றில் இறங்கி வாய்க்கரிசி போட்டு பாலூற்றி நூதனப் போராட்டம்

தாமிரபரணி ஆற்றில் குளிர்பான நிறுவனங்கள் தண்ணீர் எடுப்பதைக் கண்டித்து அந்த ஆற்றில் இறங்கிய ஜனநாயக மக்கள் கட்சியினர் நூதன முறையில் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

The Democratic People Party has made a different kind of protest in Thamirabharani River.