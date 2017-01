ரூபாய் நோட்டு மதிப்பிழப்பால் உள்நாட்டு உற்பத்தி மேலும் குறையும்: ப.சிதம்பரம் கருத்து

நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மேலும் ஒரு சதவீதம் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 0:40 [IST]

former union finance minister P. Chidambaram on Saturday said demonetisation will further hit the economy.